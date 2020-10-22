Ermenistan, yalan ve çarpıtmalarla Rusya ve Batı'yı kışkırtmaya çalışıyor

Ermenistan, yalan ve çarpıtmalarla Rusya ve Batı'yı kışkırtmaya çalışıyor

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyon başarılı şekilde ilerlerken Ermenistan, Rusya ve Batı ülkelerini kışkırtmak için çaba gösteriyor.

Ermenistan ordusunun geçen ay sonunda Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan'ın operasyonları karşısında sıkışan Ermeni yetkililer, Türkiye hakkında asılsız bilgiler yayarak hem cephedeki başarısızlıklarının hem de işgal politikalarının üzerini örtmeye çalışıyor.

Rusya'ya Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya gireceği, Batı'ya ise Türklerin Avrupa'ya dayanacağı gibi aslı olmayan mesajlar veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dünya kamuoyunu aldatıyor.

RUSYA'YI SAHAYA SÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Paşinyan yaptığı açıklamalarda bölgedeki çatışmalarda "Rusya ile beraber" olduklarını göstermek ve onları bölgeye çekmek için mesajlar veriyor.

Rusya'nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) bölgede olmasını isteyen Ermenistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Rus ordusunun Dağlık Karabağ’a girmeyeceği" mesajını almasına rağmen yine de KGAÖ üzerinden Rus askerlerini bölgeye sokma gayretini sürdürüyor.

Ermenistan, bir diğer yöntem olarak “Rus barış gücü” adı altında Rus askerlerini Dağlık Karabağ’a getirmek istiyor. Rus barış güçlerinin bölgeye getirilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Paşinyan, Erivan ve Moskova’nın güvenlik alanında karşılıklı yükümlülüklerine dikkati çekiyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN RUSYA'YA MESAJ

Rusya’yı kışkırtmaya yönelik çabalarını Türkiye üzerinden de sürdüren Ermenistan, Rusya'ya Türkiye’nin Azerbaycan'a yardıma hazır olduğunu sürekli hatırlatıyor.

Dağlık Karabağ'a Azerbaycan'a karşı savaşmak için PKK terör örgütü üyelerini getiren Ermenistan, bir yandan bunu saklamaya çalışırken diğer yandan militanların bölgede istikrarsızlık yaratacağı gerekçesi ile Rusya'ya adeta yardım çağrısı yapıyor.

Paşinyan uluslararası medyaya verdiği röportajlarda, 1915 olaylarına atıfta bulunarak Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya yönelik planları olduğu yalanlarını yayıyor. Türk ordusunun Dağlık Karabağ’da çatışmalara dahil olduğu iddiasını öne süren Paşinyan, böylece Rusya’ya bölgeye müdahale etmesi için gerekçe oluşturmaya çalışıyor.

Paşinyan, Rusya’nın Ermenistan’ın stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak "Rusya’dan Azerbaycan ve Türkiye’nin eylemlerini durdurmak için daha aktif ve kesin adımlar atmasını beklediğini" ifade ediyor.

ERMENİ BASININDAN RUSYA'YA TERÖR SİNYALİ

Ermenistan yönetimi, PKK terör örgütünü Azerbaycan ordusuna karşı savaştırırken bölgeyi terör merkezi haline getirmesini de kendi lehine çevirmek istiyor.

Ermenistan basınında son günlerde, Güney Kafkasya’daki yabancı militanların ilerde Rusya’ya karşı tehdit olacağı yorumları yapıldı.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 13 Ekim'de yurt dışından geldiği belirtilen bir grup teröriste yönelik operasyon yapmıştı. Ermeni basını bu haberleri Dağlık Karabağ’a getirildiği iddia edilen Suriyeli gruplarla ilgili haberler eşliğinde vererek bölgeye müdahale edilmemesi halinde Rusya'yı terör tehlikesinin beklediği mesajını vermişti.

PAŞİNYAN'DAN BATI'YI KIŞKIRTMAK İÇİN HAYAL ÜRÜNÜ AÇIKLAMALAR

Ermenistan, Türkiye hakkında asılsız iddialar üzerinden mesajlar vererek Batı dünyasını da kışkırtmaya çalışıyor.

Azerbaycan'daki işgalini ve sivillere yönelik saldırısını saklama gayreti içinde olan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmak" için politikalar güttüğünü iddia ederek "Türklerin Viyana kapılarına dayanmasının beklenmesi gerektiği" gibi hayal ürünü açıklamalarda bulunuyor.