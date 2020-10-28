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Ermenistan yaşlı kadınları cepheye sürüyor
Türk SİHA'ları karşısında bozguna uğrayan Ermenistan, asker sıkıntısını yaşlı kadınlarla gidermeye çalışıyor.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 13:06
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor.
Azerbaycan'ın SİHA'larla, düzenlediği hava operasyonlarında Ermeni hedefleri birer birer yok ediliyor.
YAŞLI ERMENİ KADINLAR CEPHEYE
Ermeni askerleri cephelerden geri çekilmek zorunda kalırken, Erivan yönetimi cepheye sürecek asker bulamıyor.
Son çare olarak Azerbaycan'a karşı yaşlı erkekleri cepheye gönderen Ermenistan, şimdi de yaşlı kadınlara askeri eğitim vermeye başladı.