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    Ermenistan zırhlılarını ağaç kamuflajlar koruyamadı

    Dağlık Karabağ'da, Ermenilerin ağaçlarla gizlemeye çalıştığı zırhlı araçları, SİHA'lardan kurtulamadı. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
    • AA
    • 17.10.2020 - 18:47
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    Ermenistan zırhlılarını ağaç kamuflajlar koruyamadı

    Azerbaycan ordusunun 30 yıla yakın bir süredir Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarını kurtarma operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

    Operasyonlar kapsamında, Türk SİHA'ları tarafından imha edilen Ermeni hedeflerine bugün yenileri eklendi.

    Ermenistan zırhlılarını ağaç kamuflajlar koruyamadı VİDEO

    AĞAÇLARLA GİZLEDİLER

    SİHA'lar karşısında çaresiz kalan Ermeni askerler, bu kez araçlarını ağaç kamuflaj altına almayı denedi.

    SİHA'LAR AFFETMEDİ

    Fakat Ermenilerin ağaçlardan kestikleri dallarla saklamaya çalıştıkları araçlar, SİHA'ların gözünden kaçmadı.

    Hedefler nokta atışlarla tek tek imha edildi.

    O anlara ait görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

    Görüntülerde Ermeni askerlerinin çaresisliği gözler önüne serildi.

    Ermenistan zırhlılarını ağaç kamuflajlar koruyamadı #1

    Ermenistan zırhlılarını ağaç kamuflajlar koruyamadı #2

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