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    Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düştü

    Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düştü

    Ermenistan'a ait SU-25 tipi 2 savaş uçağı bir dağa çarparak düştü ve imha oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.09.2020 - 12:53
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait SU-25 tipi 2 savaş uçağının bir dağa çarparak düşüp imha olduğunu duyurdu.

    ERMENİSTAN SINIRLARINDA DÜŞTÜ

    Pilotlardan biri hayatını kaybederken, diğerinin cesedine ulaşılamadığı öğrenildi.

    Öte yandan, uçağın Karabağ bölgesine girmeden Ermenistan sınırları içerisinde düştüğü belirtildi.

    Ermenistan a ait 2 savaş uçağı düştü #1

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