- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Azerbaycan ordusunun, saldırı girişiminde bulunan Ermenistan savaş uçağını vurduğu açıklandı.
- AA
- 17.10.2020 - 11:18
- Güncelleme : 17.10.2020 - 11:18
Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna misliyle karşılık veriyor.
Gence saldırısının intikamı sahada alınıyor.
SAVAŞ UÇAĞI VURULDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü bildirildi.