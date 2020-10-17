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    Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü

    Azerbaycan ordusunun, saldırı girişiminde bulunan Ermenistan savaş uçağını vurduğu açıklandı.
    • AA
    • 17.10.2020 - 11:18
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 11:18
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    Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü

    Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna misliyle karşılık veriyor.

    Gence saldırısının intikamı sahada alınıyor.

    SAVAŞ UÇAĞI VURULDU

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

    Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü bildirildi.

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