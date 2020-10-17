Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Ermenistan, Gence'de yine sivilleri hedef aldı

Pentagon, S-400 kullanımı için Türkiye'yi kınadı

Evde, yolda, ofiste hatta tatilde bile kazanç sağla!

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti

İlham Aliyev: Bu namert hareketler halkımızın iradesini kıramayacak

Doğru yerdesin! Bu sistem sayesinde kar et!

Doğru yerdesin! Bu sistem sayesinde kar et!

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