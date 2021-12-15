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Ermenistan'a atanacak özel temsilci belli oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Ermenistan'da özel temsilci olarak görevlendireceklerini duyurdu.
- AA
- 15.12.2021 - 20:49
- Güncelleme : 15.12.2021 - 20:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Ermenistan'da özel temsilci olarak görevlendireceklerini duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" dedi.
Ayrıntılar gelecek...