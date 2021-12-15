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    Ermenistan'a atanacak özel temsilci belli oldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Ermenistan'da özel temsilci olarak görevlendireceklerini duyurdu.
    • AA
    • 15.12.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 20:53
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    Ermenistan'a atanacak özel temsilci belli oldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Ermenistan'da özel temsilci olarak görevlendireceklerini duyurdu.

    Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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