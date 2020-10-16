Ermenistan’a giden Yunan bakan sözde soykırım anıtını ziyaret etti

Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan kuvvetlerinin yanında olduğunu beyan eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkeye adım atar atmaz soluğu sözde soykırım anıtının yanında aldı.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik sürdürdüğü işgal hareketine misliyle karşılık vererek, sivil bölgelere ağır saldırılarda bulunan Ermeni kuvvetlerini bozguna uğratan Azerbaycan’a verilen destek, dünya çapında giderek artıyor.

Başta Türkiye olmak üzere Birleşmiş Milletler’e kadar uzanan geniş bir aralıkta, Azerbaycan’ın haklı mücadelesine yönelik destek tırmanırken, bölgedeki çatışmayı kendi lehine çevirmek isteyen bazı devletler, her fırsatı kullanıyor.

YUNAN'DAN İŞGALE DESTEK MESAJI

Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine itiraz eden ve Türkiye’nin bölgedeki meşru hakkını yasa dışı ilan etmeye çalışan Yunanistan, şimdi de Ermenistan cephesinden provokatif adımlar attı.

İşgalci Ermenistan’ın yanında olduğunu beyan etmekten çekinmeyen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkeye yaptığı “işgale destek” ziyaretinde ilk olarak sözde soykırım anıtına uğradı.

SÖZDE SOYKIRIM İDDİASIYLA PROVOKASYON YAPTI

Twitter’dan yaptığı paylaşımda ziyaretinden kareler paylaşan Dendias, “Ermenistan ziyaretime, soykırım anıtına uğrayarak başladım” mesajını yayınladı.

YUNANİSTAN YENİ DESTEK ARAYIŞINDA

Beraberindeki heyetle birlikte sözde anıta çelenk bıraktıkta sonra Başbakan Nikol Paşinyan’la görüşmek üzere alandan ayrılan Dendias’ın bu provokatif hareketi, Yunan hükümetinin çıkarları doğrultusunda kurduğu ilişkileri de gözler önüne serdi.