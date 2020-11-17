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    Ermenistan'da asker aileleri evlatları için nöbette

    Ermenistan'da asker aileleri evlatları için nöbette

    Ermenistan'da Savunma Bakanlığı'na gelen askerlerin anne ve babaları "Evlatlarımız nerede", "Çocuklarımız geri getirin" sloganları eşliğinde evlat nöbetine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 07:50
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 08:01
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    Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında anlaşma imzalandı.

    Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde “hain” olarak nitelendirilmiş anlaşma sonrası 17 siyasi parti sokağa çıkarak anlaşmadan sorumlu tuttukları Paşinyan’ın istifasını istedi.

    EVLAT NÖBETİ

    İmzalanan Dağlık Karabağ anlaşması sonrasında Ermenistan'da halkın öfkesi dinmiyor.

    Anlaşma tarihinden bu yana çok sayıda protestoya sahne olan Ermenistan'da bu kez de asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı basıp burada evlat nöbeti tutmaya başladı.

    Bakanlığa gelen anne ve babalar "Evlatlarımız nerede", "Çocuklarımız geri getirin" sloganları attı.

    Ermenistan da asker aileleri evlatları için nöbette #1

    Ermenistan da asker aileleri evlatları için nöbette #2

    Ermenistan da asker aileleri evlatları için nöbette #3

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