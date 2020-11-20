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    Ermenistan'da bakan istifaları devam ediyor

    Ermenistan'da bakan istifaları devam ediyor

    Hezimetin ardından köşeye sıkışan Paşinyan, çaresiz kaldı. Ülkede, ikinci bakan istifası geldi.
    • REUTERS
    • 20.11.2020 - 11:40
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 11:51
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    Türkiye'den tam destek alan Azerbaycan, Ermenistan'a karşı büyük bir zafer elde etti.

    44 gün boyunca devam eden çatışmalarda büyük kayıplar veren Ermenistan, geri çekilmeyi kabul etti.

    Bu karar Ermenistan'da Paşinyan yönetimine karşı büyük bir nefrete neden oldu.

    Başbakanlık binasını basan Ermeniler, Paşinyan'ın odasını yerle bir etti.

    İKİNCİ İSTİFA GELDİ

    Ermenistan'daki protesto gösterilerinin ardından Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti.

    Erivan yönetiminden ikinci bir istifa daha geldi.

    Savunma Bakanı Davit Tonoyan, görevinden istifa etti.

    Ermenistan da bakan istifaları devam ediyor #1

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