Ermenistan'da protestolar başladı: Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı yapıldı Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı harekat sonrası Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan kalabalık, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

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ensonhaber.com

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı güçleri, son birkaç ayda tahriklerini artırdı.

Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açması, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesi, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunması gerilimin artmasına neden oldu.

Eylemler saptandı

Yine Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdikleri, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdikleri, takviye birimler oluşturdukları, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettikleri, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulundukları da tespit edildi.

Bunlara ek olarak Karabağ'da silahlı Ermeni grupların döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti.

Ermeni silahlı güçlerinin döşediği mayınlar 6 can aldı

İşçilerin ölümlerinin ardından bu kez de Ermeni grupların döşediği bir mayın daha infilak etti.

Patlama sonucu 4 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşananların ardından daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Azerbaycan ordusu, terörle mücadele operasyonu başlattı.

Ermeniler protestoya başladı

Karabağ'daki Ermeni hedefleri birer birer vurulurken Ermenistan cephesi de acil duruma geçti.

Dağlık Karabağ'da yaşanan mağlubiyet yüzünden Ermeni halkı tarafından protesto edilen Başbakan Nikol Paşinyan ise bir kez daha tepkilerin hedefinde.

Paşinyan'ın istifasını istediler

Ermeniler başkent Erivan'da, Azerbaycan'ın başlattığı operasyon sonrası parlamento binası önünde gösteri düzenledi.

Toplanan kalabalık, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını istedi.

"Hain Nikol"

Açıklama yaparak sloganlar atan grup, ortalarda olmayan Paşinyan'a çağrıda bulundu.

Göstericiler sık sık "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.