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    Ermenistan'da Türk malları, market raflarından kaldırıldı

    Sivil yerleşimleri vurup çocukların ölümüne yol açan Ermenistan, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Türk mallarını boykota başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 16:27
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    Ermenistan'da Türk malları, market raflarından kaldırıldı

    Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonları devam ederken, Ermeni tarafı sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor.

    Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen işgalci yönetim, bir yandan sivilleri vururken bir yandan da Azerbaycan'ın haklı davasına destek veren Türkiye'ye karşı boykot uygulamaya başladı.

    TÜRK MALLARINI RAFLARDAN KALDIRDILAR

    Ermenistan'da marketlerdeki Türk malları raflardan kaldırıldı.

    Boşaltılan farlara boykota dair yazılar asıldı.

    Kimi Ermenistan vatandaşları boykot kararını desteklerken kimi de bu uygulamanın resmi bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması gerektiğini savunarak tepki gösterdi.

    Ermenistan da Türk malları, market raflarından kaldırıldı #1

    Ermenistan da Türk malları, market raflarından kaldırıldı #2

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