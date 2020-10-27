Ermenistan'dan Berde'ye roketli saldırı

Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıda, 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil ise yaralandı.

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan'ın Berde şehrinin Karayusuflu köyüne roketli saldırı düzenlendi.

3 ÖLÜ, 10 YARALI

Saldırı sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 10 sivilin ise yaralandığı öğrenildi.

"ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, saldırıya ilişkin açıklama yaparak, "Yaralananlar arasında kadınlar ve çocuklar da var. Ermenistan savaş suçlarına devam ediyor" dedi.