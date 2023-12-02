Ermenistan'dan dikkat çeken sınır açıklaması: Türkiye’den olumlu sinyaller bekliyoruz Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nın geçişlere hazır olduğunu, bu konuda Türkiye’den olumlu sinyallerin beklendiğini duyurdu.

İHA

Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmenin yollarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefine ulaşabileceklerini söylemişti.

Karşılıklı temaslar sürerken Ermenistan tarafından dikkat çeken sınır açıklaması geldi.

"Sınır geçişlere hazır"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığı, kapının geçişlere hazır olduğu bildirildi.

"Türkiye’den olumlu sinyaller bekliyoruz"

Açıklamada, "Margara Sınır Kapısı faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vaan Kostanyan geçtiğimiz günlerde, Türkiye sınırını açabileceklerini açıklarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, özel temsilciler ile gerçekleşen Türkiye - Ermenistan ilişkileri normalleşme görüşmelerinde üzerinde varılan anlaşmaların uygulanmasını umduğunu söylemişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)