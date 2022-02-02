Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan gelen ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmesi, Türkiye ile Ermenistan arasında yeni bir süreç başlamasına neden oldu.

Yeni süreç, iki ülke arasındaki siyasi sürecin yeniden canlanması, karşılıklı ulaşım ve ekonomi ağının canlanmasını sağlayacak.

Normalleşme sürecinin ilk adımı olarak Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar bugün karşılıklı olarak yeniden başladı.

İLK UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden ve içinde 64 yolcu bulunan uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.

Yolcular, çiçeklerle karşılandı.

HAFTADA 3'ER KEZ UÇUŞ YAPILACAK

Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşların haftada üçer kez yapılacağını duyurdu.

Ermenistan'dan gelen ilk uçak İstanbul'a indi VİDEO