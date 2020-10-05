Ermenistan'dan Gence'ye saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki yerleşim birimlerini bombalamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 9'uncu gününde ilerlemesini sürdürürken, Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor.

GENCE'YE İKİNCİ SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köylerini, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Berd bölgesinden Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine ateşli saldırı düzenlendiği de duyuruldu.

"BARBARLIK VE VANDALİZM"

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu.

Hacıyev, "Ermeni silahlı kuvvetleri Gence, Barda, Beylagan ve Azerbaycan'ın diğer bazı şehirlerinde yoğun nüfuslu sivil bölgelere füzeler ve roketlerle saldırıyor. Barbarlık ve vandalizm. Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğinin zayıflık ve paniğinin işareti." ifadelerini kullandı.