Ermenistan'dan Hocalı Katliamı'nı anımsatan saldırı

Ermenistan ordusu ateşkes ihlalinin ardından her yaştan masum sivilleri hedef alırken, ortaya çıkan görüntüler Hocalı Katliamı'nı akıllara getirdi.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısının ardından harekete geçen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri almak için operasyon başlatmıştı.

Operasyon sonucu Ermenistan ordusu ciddi kayıplar vermiş, bazı askerler ise Azerbaycan karşısında direnemeyerek geri çekilmişti.

İki hafta boyunca aralıksız devam eden çatışmaların ardından Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ateşkes için Moskova'da bir araya gelmişti.

ERMENİSTAN'DAN ATEŞKES İHLALİ

Görüşmenin ardından Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes kararı alınmış fakat Ermenistan, Gence şehrine saldırarak dün yapılan ateşkesi ihlal etmişti.

Füzeyle gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirmiş, 30'dan fazla sivil de yaralanmıştı.

HOCALİ KATLİAMI'NI ANIMSATAN GÖRÜNTÜLER

Saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler ise 28 yıl önce gerçekleşen ve hala akıllardan çıkmayan Hocalı Katliamı'nı hatırlattı.

Ermenistan güçleri; kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden masum sivilleri katletti.

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HOCALI KATLİAMI'NDA NELER OLMUŞTU?

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat’ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70′den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştı.

1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştu.