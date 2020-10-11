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Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.