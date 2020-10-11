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    Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri

    Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri

    Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
    • AA
    • 11.10.2020 - 14:42
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 14:42
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    Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi.

    Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence'de 2'si çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi. Füze saldırısında 6'sı ağır 34 kişi de yaralandı.

    KONUTLARA İSABET ETTİ

    Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

    Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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    KADINLAR ÖLDÜ, ÇOCUKLAR YARALANDI

    Füze saldırısının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerden 4'ünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğu aktarıldı.

    Saldırıda 30'dan fazla ev ile 50'den fazla iş yeri de hasar gördü.

    Ermenistan ın Gence ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri #1

    Ermenistan ın Gence ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri #2

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    Ermenistan ın Gence ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri #4

    Ermenistan ın Gence ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri #5

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