Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye Ermenistan tarafından düzenlene saldırıda bir bebek de yaşamını yitirdi.

Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ateşkes anlaşmasını defalarca bozan Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Azerbaycan'ın Gence şehrini yine hedef alan terör devleti Ermenistan, sivillerin yaşadığı bölgeye balistik füzeyle saldırdı.

BİR BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Olay yerinde bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, bölgede yayın yaptığı sırada içler acısı bir durumu da aktardı.

Olay yerinde ölü ve yaralıların enkaz altından kurtarılması esnasında bir bebeğin cansız bedenini gören ve bebeğe dokunan Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti VİDEO