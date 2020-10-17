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    Ermenistan'ın Gence'yi vurduğu anlar

    Ermenistan'ın Gence'yi vurduğu anlar

    Azerbaycan'ın Gence kentine, Ermenistan tarafından düzenlenen saldırı anları bir kişinin telefon kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 05:00
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    Ermenistan gece saatlerinde, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan çok sayıda Azerbaycan vatandaşının ölümüne sebep oldu.

    Savaş suçu işleyen Ermenistan, Gence'deki sivil yerleşim yerine balistik füzelerle saldırdı. Yaklaşık 30 yıldır bölgede tüneller kazan terör devleti Ermenistan tıpkı bir terör örgütü gibi hareket ediyor.

    Kazdıkları tünellerle Azerbaycan sınırına yaklaşan terör devleti Ermenistan, yıllardır uyguladığı taktikle sivilleri hedef alıyor.

    SALDIRI ANI TELEFON KAMERASINDA

    İşlenen savaş suçunda füzelerin düşüş anı bölgede yaşayan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

    Füzelerin düşüş anını kaydeden bir kadın, "Allahım yardım et" çığlıklarıyla korkusunu gizleyemiyor.

    Ermenistan'ın Gence'yi vurduğu anlar VİDEO

    Ermenistan ın Gence yi vurduğu anlar #1

    Ermenistan ın Gence yi vurduğu anlar #2

    Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Ermenistan ın Gence yi vurduğu anlar #3

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