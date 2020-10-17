Azerbaycan'ın Gence kentine, Ermenistan tarafından düzenlenen saldırı anları bir kişinin telefon kamerasına yansıdı.

Ermenistan gece saatlerinde, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan çok sayıda Azerbaycan vatandaşının ölümüne sebep oldu.

Savaş suçu işleyen Ermenistan, Gence'deki sivil yerleşim yerine balistik füzelerle saldırdı. Yaklaşık 30 yıldır bölgede tüneller kazan terör devleti Ermenistan tıpkı bir terör örgütü gibi hareket ediyor.

Kazdıkları tünellerle Azerbaycan sınırına yaklaşan terör devleti Ermenistan, yıllardır uyguladığı taktikle sivilleri hedef alıyor.

SALDIRI ANI TELEFON KAMERASINDA

İşlenen savaş suçunda füzelerin düşüş anı bölgede yaşayan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Füzelerin düşüş anını kaydeden bir kadın, "Allahım yardım et" çığlıklarıyla korkusunu gizleyemiyor.

Ermenistan'ın Gence'yi vurduğu anlar VİDEO

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