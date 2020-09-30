Ermenistan'ın ordusu Azerbaycan karşısında zayıf durumda

Dağlık Karabağ topraklarında işgal girişiminde bulunarak sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı harekete geçen Azerbaycan'ın, askeri üstünlüğü bulunuyor.

Ermenistan'ın, geçtiğimiz gün Dağlık Karadağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan, SİHA'larla Ermeni askerlerini köşeye sıkıştırdı.

Dağlık Karabağ'da teyakkuza geçen Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı.

(Fotoğraf: 2 Ermeni asker)

ERMENİSTAN'IN GÜCÜ YETERSİZ

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, şu ana kadar 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi.

İki ülke arasında göze çarpan başka bir detay ise kuvvet farkı.

Azerbaycan hem asker sayısı olarak hem de askeri mühimmatı açısından Ermenistan karşısında kuvvetli bir üstünlüğe sahip.

Askeri eğitim açısından da Türkiye'den destek alan Azerbaycan ordusunda askerlerin cephe teknikleri de dikkat çeken başka bir unsur.

ERMENİSTAN'IN ASKERİ VARLIĞI KISITLI

Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlı.

Azerbaycan ordusunun açtığı ateşte şok geçiren Ermeni askeri İZLE