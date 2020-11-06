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- Ermenistan’ın saldırılarında 92 sivil hayatını kaybetti
Ermenistan’ın saldırılarında 92 sivil hayatını kaybetti
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 404 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
- İHA
- 06.11.2020 - 11:00
- Güncelleme : 06.11.2020 - 11:05
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı.
92 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Başsavcılık açıklamasında, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 404 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
3 BİNDEN FAZLA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 3 bin 64 ev, 100 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.