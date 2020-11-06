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Ermenistan’ın saldırılarında 92 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan’ın saldırılarında 92 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 404 kişinin ise yaralandığını bildirdi.