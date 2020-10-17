Ermenistan'ın saldırısında bebek ve çocuklar da hayatını kaybetti

Ermenistan'ın saldırısında bebek ve çocuklar da hayatını kaybetti

Ermenistan'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 1 yaşındaki Medine bebek ile 15 yaşındaki Nigar yaşamını yitirdi.

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan, sivilleri hedef almaya başladı.

Gence'ye yönelik düzenlenen kalleş saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

BEBEK VE ÇOCUKLARI ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜLER

Bölgeden gelen bilgilere göre; Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler arasında 1 yaşındaki Medine bebek ile 15 yaşındaki Nigar adında bir kız çocuğu var.

YAŞASAYDI DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

15 yaşında Ermenilerin saldırısında hayatını kaybeden Nigar'ın yarın doğum günü olduğu da görenlerin içini sızlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hacıyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini söyledi.

Ermenistan'ın kalleş saldırısında çok sayıda ev, araba ve iş yeri de hasar gördü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın daha fazla kişinin hayatını kaybetmesi için saldırının gece yarısı yapıldığını söyledi.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kentine yönelik düzenlenen saldırıyı Türkiye de lanetledi.

"BUNUN ADI KALLEŞLİKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır." dedi.

"SESSİZ KALMAK, CİNAYETLERE ORTAK OLMAK DEMEKTİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." dedi.

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