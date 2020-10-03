Ermenistan'ın Türkiye karşıtı propagandası devam ediyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, France 24'e verdiği röportajda, Türkiye’nin işgalci bir politika izlediğini iddia ederek Avrupalı devletleri Ermenistan'a desteğe çağırdı.

Ermenistan’ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarında sivil bölgelere saldırmasıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları devam ediyor.

Her fırsatta Azerbaycan’ın yanında olduğunu yineleyen ve işgalci güçlere karşı Azerbaycan’a askeri ekipmanla destek olan Türkiye, kararlı duruşuyla Ermenistan için ciddi bir tehdit yaratıyor.

TÜRKİYE KARŞITI KULİS OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye’nin askeri gücünden tedirgin olan ve bölgedeki emellerinin engellenmesinden korkan Ermenistan, art arda Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunuyor.

Günlerdir Avrupa ve ABD basınına yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarda yandaş toplamaya çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yine skandal sözlere imza attı.

"TÜRKLER İMPARATORLUK KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Hafta ortasında, özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'na yaptığı “Türkiye’nin üyeliğini askıya alın” açıklamasıyla, Türkiye’yi ekarte etmek için yaptığı kulis çalışmalarını gözler önüne seren Paşinyan, Fransız medyasına verdiği hadsiz demeçlerde oldukça provokatif ifadeler kullandı.

France24 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi ve Doğu Akdeniz'de haklarını korumadaki kararlı adımlarını “işgalci bir politika”ya benzeten Paşinyan, Ermenistan’ın Türkiye’nin Kafkaslar’a açılmasının önünde durduğunu söyledi.

"VİYANA KAPILARINA DAYANMALARI YAKINDIR"

"Türkiye'nin Türk İmparatorluğu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan Adaları değil, Avrupa kıtasında da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Eğer Türkiye bunları başarırsa, onları Viyana'da bekleyin" ifadelerini kullanan Paşinyan, kendi ülkesinin Azeri sivillere uyguladığı zulmü görmezden gelerek Türkiye’yi hedef göstermeye çalıştı.