Ermenistan'ın tutarsız çatışma bilançosu

Çatışmalar nedeniyle ağır darbeler alan Ermenistan, kamuoyuna kaynağı olmayan bilgiler servis etmeye başladı.

Azerbaycan topraklarında işgalci konumunda bulunan Ermenistan, 4 gün önce sivillerin yaşadığı köylere saldırı başlattı.

Azerbaycan ordusu anında misliyle karşılık verdi ve Ermeni ordusuna ağır kayıplar verdirdi.

Türkiye'den satın aldığı SİHA'ları kullanarak havadan Ermeni askerlerini tek tek etkisiz hale getiren Azerbaycan ordusu, o anlara ait görüntüleri de paylaşarak olanların kanıtını tek tek ortaya koydu.

Paylaşılan görüntülerde, Ermeni askerlerinin öldürüldüğü ve askeri araçların tek tek havaya uçurulduğu görüldü.

Azerbaycan karşısında büyük darbeler alan Erivan yönetimi, kamuoyunu rahatlatmak için kaynaksız veriler açıklamaya başladı.

Azerbaycan'ın Ermeni askerlerini havaya uçurduğu görüntü VİDEO

ERMENİ YALANI

83 İHA ile 7 helikopteri düşürdüğünü iddia eden Ermenistan, 166 tankın imha edildiğini 920 askeri öldürdüğünü savundu.

Ancak bu rakamlara ilişkin ortada herhangi bir görüntü bile yok. Ermenistan'ın açıkladığı bu rakamların manipülasyon olduğu ortada.