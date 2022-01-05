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    Ermenistan'la yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 19:58
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 20:34
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    Ermenistan'la yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova’da yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

    TEMSİLCİLER ATANDI

    Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

    Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

    Ermenistan la yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu #1


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