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    Erol Mütercimler: Atatürk kendisine ‘Ata’ denilmesinden hoşlanmazdı

    Gazi Mustafa Kemal’in 84’üncü ölüm yıl dönümünde Habertürk ekranlarına çıkan Erol Mütercimler, Atatürk’ün kendisine ‘Ata’ denilmesinden hoşlanmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 13:54
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    Erol Mütercimler: Atatürk kendisine ‘Ata’ denilmesinden hoşlanmazdı

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, verilen unvanlarının yanı sıra sevgi sözcüklerinin de atfedildiği liderlerden biriydi.

    Özellikle onu seven çokça kişi, bugüne kadar hep “Ata'm” diyerek hitap etti.

    “Bana ‘Ata’ ya da ‘Ata’m’ diye hitap etmeyin”

    Akademisyen Dr. Erol Mütercimler’e göre bu Atatürk’ün istemediği bir söylem…

    Habertürk’te Gün Ortası’na katılan Mütercimler, “Ata, Ata’m gibi ifadeler kullanıyoruz, çok yanlış. Hatıratında kendisi söylüyor: Bana ‘Ata’ ya da ‘Ata’m’ diye hitap etmeyin. En sevmediği ve istemediği hitap.” dedi.

    “‘Ata’ adında bir din adamıyla çok tatsız şeyler yaşanmış”

    Hitabetin hikayesini de anlatan Mütercimler, “Birincisi ‘Ben kimsenin Ata’sı değilim, herkesin Ata’sı belli’ diyor. İkincisi; nerede yaşanmış bilmiyorum ama ‘Ata’ adında bir din adamıyla çok tatsız bir şeyler yaşanmış. Kendi anlatımına göre ‘sahtekar, üç kağıtçı bir din adamıydı’ diyor. O nedenle kendisine ‘Ata’ denilmesini istemiyor.” diye konuştu.

    Erol Mütercimler: Atatürk kendisine Ata denmesinden hoşlanmazdı VİDEO

    “En çok hoşuna giden hitap, ‘Gazi’dir”

    Mustafa Kemal’in en çok hoşuna giden hitabını da açıklayan Mütercimler, “En çok hoşuna giden hitap, ‘Gazi’dir. O günkü bütün gazeteleri bakıp, görsünler. Daha sonra Türk halkı ya ‘Gazi Paşa’ ya da ‘Atatürk’ demiştir.” dedi.

    “Toplum, ‘Atamız’ demeyi yakıştırıyor”

    Bu sırada programın sunucusu Serap Belet, araya girdi ve “Toplum, ‘Atamız’ demeyi yakıştırıyor kendisine.” dedi.

    Bunun üzerine ise Mütercimler, “Ben de bir akademisyen olarak ‘acaba söylemesek mi?’ diyorum.” ifadelerini kullandı.

    Erol Mütercimler: Atatürk kendisine ‘Ata’ denilmesinden hoşlanmazdı #1


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