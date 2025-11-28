Erol Mütercimler: Atatürk'ün Papa'ya izin vermediği haberleri yanlış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Papa Türkiye'de...

Dün Türkiye'ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil’in 1700’üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa’nın İznik ilçesine geldi.

BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATILDI

Birçok kesim tarafından, Papa'nın Türkiye gelmesi ve ayin yapmasına tepki gösterildi.

Hatta, Atatürk'ün zamanında Papa'nın Türkiye ziyaretine izin vermediği de söylendi.

"Atatürk, geçmişte bir papanın İznik'e gelmesini gerçekten engellemiş miydi?" sorusu da yeniden gündeme geldi.

PAPA, TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN ATATÜRK'TEN İZİN İSTEDİ Mİ

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, gündemdeki bu konuya dair açıklama yaptı ve söylenilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mütercimler şöyle dedi;

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA BEN YAZARIM"

"1925 Atatürk döneminde de ölünceye kadar da hiç böyle bir talep olmadı. Atatürk'e hiç böyle bir şey iletilmedi. Böyle bir şey olmadı. Ben Atatürk’ün biyografisini yazmak için herkes biliyor tam 25 yıl çalıştım. Böyle bir şey olsa ben yazacağım zaten.

"HİÇBİR TARİHÇİDE BÖYLE BİR BİLGİ YOK"

Bir sürü isim sayarım, hiçbir tarihçide böyle bir bilgi yok. Hayır efendim, böyle bir şey yok. Bunu birisi yağdı. Cihat Yaycı benim öğrencim. Benim için çok değerli. Birileri yazınca doğal olarak o da duyarlılıkla, heyecanla bu ifadeyi kullanıyor.

"BİRİLERİ SOĞUKKANLI OLMALI"

ADD’ye sıra gelince, ADD bir dernek. Keşke meseleye böyle bakmak yerine farklı yorum yapsalardı. Bir heyecan var, herkese saygı duymak gerekiyor.

Birileri soğukkanlı olmalı. Belge koysunlar ortaya. Ben bu dersi kesintisiz 23 yıl anlattım. Burada bir heyecana kapılam var. Böyle bir belge yok." dedi.