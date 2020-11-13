Erol Mütercimler hakim karşısına çıktı

İmam hatiplilere hakaret ettiği için hakkında dava açılan Erol Mütercimler, kimseye hakaret etmek istemediğini belirterek beraatini istedi.

Erol Mütercimler, Haber Global'de konuk olduğu programda imam hatiplilerle ilgili ağır ifadeler kullandı.

Mütercimler'in, “İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerine tepkiler büyüdü ve hakkında dava açıldı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Mütercimler, ifadesini verdikten sonra beraatini talep etti.

"O İFADELERDE KASIT YOKTUR"

Erol Mütercimler, ifadesinde şunları söyledi:

"Sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. Benim hocalıkta 42 yılım bitti. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Öğretim üyeliğim ve programcılığım bölümünde zaman zaman imam hatiplerle ilgili tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım. Bütün konuşmalarımda o okulların yapısı, müfredatı, ders kitapları, öğretmenlerin niteliği ve okulların sayısı konusunda devamlı eleştiride bulundum. Nasıl iyileştirileceği konusunda bir öğretmen olarak daima düşüncelerimi paylaştım.

Erol Mütercimler: İmam hatip mezunları sahtekar, cinsi sapık oluyor VİDEO





"HAKARET ETMEDİM, İMAM HATİPLER CUMHURİYET PROJESİ"

Ancak bu konuşmalarımda, ne bu okulları ne de bu öğrencileri aşağılamadım. Hakaret etmedim. Bu okulların hiçbir zmana gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine imam hatip okullarının bir cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim.

"ÖZÜR DİLERİM"

Kesinlikle kastım yoktur. Bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özür diliyorum. Suç işlemediğimi düşünmüyorum."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatip Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç'in katılma taleplerini kabul etti. Diğer katılma talepleri ise reddedildi. Program CD'sinin bilirkişiye verilerek rapor istenmesine karar veren mahkeme, sanığın ekonomik durumunun araştırılması ve ceza ehliyeti aldırılması şeklindeki talebini de reddetti. Duruşma ertelendi.