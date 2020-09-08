Erol Mütercimlere tepkiler büyüyor: Haliç Üniversitesi soruşturma açtı

Haliç Üniversitesi, imam hatipliler hakkında küstah ifaler kullanan Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Global'de Saynur Tezel'in moderatörlüğünde ekrana gelen programda yazar Erol Mütercimler, imam hatip okulları ve mezunları için hayrete düşürecek ifadeler kullanmıştı.

EROL MÜTERCİMLER'DEN, İZLEYENLERİ ŞOKE EDEN O HAKARETLER...

Tarikatların durumunun tartışıldığı programda imam hatip okullarıyla ilgili bir anda ağza alınmayacak ifadeler kullanan Mütercimler, “İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." demişti.

İmam hatip okulları ve mezunlarıyla ilgili hadsiz açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler'e kısa sürede sosyal medyadan büyük tepki gelmişti.

Erol Mütercimler: İmam hatip mezunları sahtekar, cinsi sapık oluyor- İZLE

RTÜK SESSİZ KALMADI

Mütercimler'in açıklamaları sonrası konuyla ilgili RTÜK de bir açıklama yayınlayıp, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." açıklaması yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da Erol Mütercimler'in mesnetsiz ifadelerinin ardından, şahısla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirmişti.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Son olarak ise, Erol Mütercimler hakkında öğretim üyeliği yaptığı Haliç Üniversitesi de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan duyuruda, Erol Mütercimler'in "İmam hatip liseleri" açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.