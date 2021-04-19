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    Erol Mütercimler'in cezası belli oldu

    Katıldığı televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 12:09
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    Erol Mütercimler'in cezası belli oldu

    Erol Mütercimler, Haber Global'de konuk olduğu programda İmam Hatip Lisesi mezunları ilgili ağır ifadeler kullanarak eleştirilerin hedefi olmuştu.

    Mütercimler'in, “İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerinin ardından dava açılmıştı.

    10 AY HAPİS CEZASI

    ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenen Mütercimler hakkında karar açıklandı.

    Mahkeme, Mütercimler'in 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza ertelendi.

    Erol Mütercimler: İmam hatip mezunları sahtekar, cinsi sapık oluyor

    Erol Mütercimler in cezası belli oldu #1

    Erol Mütercimler in cezası belli oldu #2

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