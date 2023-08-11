Erol Özvar: Yakın zamanda üniversite tercihlerini açıklayacağız Karaman'da ziyaretlerde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite tercihlerine yönelik olarak yaptığı açıklamada, yakın zamanda sonuçların açıklanacağını belirtti.

AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuna ilişkin, "YÖK bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacak. Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karaman'da Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Akkoyun ile bir süre görüştükten sonra incelemelerde bulunmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine geçen Özvar, burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve üniversitenin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Rektör Gavgalı ile bir süre görüşen Özvar, gazetecilerin deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuyla ilgili sorusu üzerine, yeni akademik yılın başlangıcında deprem bölgesindeki üniversiteler ve öğrencilerin durumu konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile müşterek bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"Deprem bölgesinde de eğitim öğretim faaliyetleri en kısa zamanda normalleşecek"

Özvar, şöyle devam etti:

YÖK, bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacak. Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak. Bunu kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Üniversitelerimiz açısından 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Öncelikli olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Deprem bölgesinde de inşallah deprem öncesinde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetleri en kısa zamanda normalleşir.

"Yakın zamanda üniversite tercihlerini açıklayacağız"

Üniversite sınavına giren öğrencilerin sınav sonuçları ve tercihleri konusunda da sona yaklaşıldığına işaret eden Özvar şunları kaydetti: