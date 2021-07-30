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    Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı

    Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı

    Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) olarak atandı.
    • AA
    • 30.07.2021 - 02:57
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 03:15
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    Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) değişti.

    Atama karaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Görev süresi dolan Yekta Saraç'ın yerine, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

    Erol Özvar, YÖK Başkanlığı na atandı #1

    Erol Özvar, YÖK Başkanlığı na atandı #2

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