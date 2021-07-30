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- Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı
Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) olarak atandı.
- AA
- 30.07.2021 - 02:57
- Güncelleme : 30.07.2021 - 03:15
Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) değişti.
Atama karaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
Görev süresi dolan Yekta Saraç'ın yerine, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
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