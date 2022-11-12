Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.403
-2.10%
BTXN Coin
6.87
-17.22%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Ersan Şen AK Parti'yi hedef aldı: Örümcek kafalılar

    Ceza Hukukçusu Ersan Şen katıldığı televizyon programında Cem küçük ile tartıştı. Şen, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenleri, 'örümcek kafalı' olarak nitelendirdi.
    • 12.11.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ersan Şen AK Parti'yi hedef aldı: Örümcek kafalılar

    Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk TV'de Hülya Hökenk'in sunduğu 'Enine Boyuna' programın katıldı.

    Programda, gündeme dair konular ele alınırken ortam bir anda gerildi.

    Sık sık canlı yayınlardaki sözleri ile gündeme gelen Ersan Şen ile Cem Küçük, siyasi gündemi değerlendirirken Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenleri 'örümcek kafalı' olarak nitelendirdi.

    "Sizin örümcek kafalarınız böyle"

    Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Çare değişim. Bu insanlara mahkum değil bu ülke. 85 milyonu bu iki insana emanet ettiniz. Sizin örümcek kafalarınız böyle." ifadelerini kullandı.

    Ersan Şen AK Parti'yi hedef aldı: Örümcek kafalılar VİDEO

    "Senin gibiler CHP'ye oy verir"

    Gazeteci Cem Küçük ise Şen'in sözlerine "Senin gibiler CHP'ye, halk ise Erdoğan'a oy verir." ifadeleriyle yanıt verdi.

    Ersan Şen AK Parti yi hedef aldı: Örümcek kafalılar #1

    Ersan Şen AK Parti yi hedef aldı: Örümcek kafalılar #2


    Yunanistan'dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ'da karaya oturdu
    Gündem

    Yunanistan'dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ'da karaya oturdu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Polisten kaçıp kreşe giren şüpheliye elektroşok
    Dünya

    Polisten kaçıp kreşe giren şüpheliye elektroşok

    Görüş Bildir