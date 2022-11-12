Ersan Şen AK Parti'yi hedef aldı: Örümcek kafalılar

Ceza Hukukçusu Ersan Şen katıldığı televizyon programında Cem küçük ile tartıştı. Şen, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenleri, 'örümcek kafalı' olarak nitelendirdi.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk TV'de Hülya Hökenk'in sunduğu 'Enine Boyuna' programın katıldı.

Programda, gündeme dair konular ele alınırken ortam bir anda gerildi.

Sık sık canlı yayınlardaki sözleri ile gündeme gelen Ersan Şen ile Cem Küçük, siyasi gündemi değerlendirirken Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenleri 'örümcek kafalı' olarak nitelendirdi.

"Sizin örümcek kafalarınız böyle"

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Çare değişim. Bu insanlara mahkum değil bu ülke. 85 milyonu bu iki insana emanet ettiniz. Sizin örümcek kafalarınız böyle." ifadelerini kullandı.

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"Senin gibiler CHP'ye oy verir"

Gazeteci Cem Küçük ise Şen'in sözlerine "Senin gibiler CHP'ye, halk ise Erdoğan'a oy verir." ifadeleriyle yanıt verdi.