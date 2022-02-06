Samsun'daki Atatürk anıtına saldırıyı değerlendiren Ersan Şen, Atatürk'e yönelik saldırıları gerçekleştirenlere, "Adını ağzına alırken salavatla alacaksın" diye konuştu.

Gündemin en önemli maddelerinden biri Samsun'da Atatürk heykeline karşı düzenlenen provokatif saldırı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı yer olan Onur Anıtı'na halat bağlayıp yıkmaya çalışan Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan (25) tutuklanırken şehir anıta sahip çıktı ve alanda nöbet başladı.

Tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen saldırı her TV programında olduğu gibi Habertürk'te yayınlanan Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programında da masaya yatırıldı.

Programın yorumcularından hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen konuya ilişkin yine ateşli bir konuşma yaptı.

Ersan Şen: Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın VİDEO

"ATATÜRK'Ü AĞZINA ALIRKEN SALAVATLA ALACAKSIN"

Atatürk'ün tarihe mal olmuş başarılarını sıralayan Şen, "Trablusgarp, iki Balkan Savaşı, Çanakale'de Anafartalar kahramanı, Kafkas Cephesi'nde, Sina'da Filistin Cephesi'nde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp oradan başlattığı milli mücadele... Bahsettiğin adam bu! Bunu harcarken dikkatli harcayacaksın kardeşim. Adını da ağzına alırken salavatla alacaksın." diye konuştu.