Ersan Şen ile İsmail Saymaz birbirine girmişti! O programı Sözcü kaldırdı Ersan Şen ve İsmail Saymaz'ın geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptıkları tartışma sonrası programın yayından kaldırıldığı öğrenildi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere dair tartışmaları peş peşe yaşayan İsmail Saymaz ve Ersan Şen, geçtiğimiz günlerde yine birbirine girdi.

Sözcü TV'de yapılan programlara katılan ve muhalefete yaptığı eleştirilerle dikkati çeken Ersan Şen, Saymaz'la bu defa sert bir tartışma yaşadı.

Saymaz ve Şen'in laf dalaşında gergin anlar ve sert söylemler, yayına damga vurdu.

Saymaz'ın kendisine söz hakkı tanımadığını belirten Şen, sert ifadeler kullanarak "El insaf " dedi.

Şen yayında devam eden sözlerinde ise şu ifadelere yer verdi;

" 1 saattir konuşulur mu lan"

Müsade edecek misin yoksa yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşuyorsun İsmail. Kendi başınıza program idare ediyorsunuz. Neyse konuşun umurumda değil. İsmail 3 dakikada bitir, 1 saattir konuşulur mu lan. El insaf ya.

İsmail Saymaz'dan Şen'in sözlerine sert tepki

Şen'in bu sert sözlerinin ardından Saymaz ise şunları diyerek tepki gösterdi:

Hocam sizden bir saniye rica ediyorum. Lütfen bir daha benimle böyle konuşmayın. Hocam size hürmetim var. Yaşınıza ve sıfatınıza hürmetim var. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm.



Ve size sen diye hitap etmeye başlarım ve keserim. Üslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız.

Sözcü TV programı kaldırdı

Ceza hukukçusu Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz'ın tartışması sonrası Sokağın Sözü programının yayından kaldırıldığı öğrenildi.

Programda Şen'in sözlerine sinirlenen İsmail Saymaz'ın da bu kararda etkili olduğu konuşuluyor.

Saymaz ve Şen sık sık birlikte katıldıkları programda kavga ediyordu. İkilinin tartışmaları yerel seçim havasına girilmesiyle de artmıştı.