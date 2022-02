Televizyon ekranlarında her konu hakkında, her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu savunan hukukçu Rezan Epözdemir'e, meslektaşı Ersan Şen tepki gösterdi.

Hukukçular Prof. Dr. Ersan Şen ve Dr. Rezan Epözdemir arasında tartışma çıktı.

Habertürk ekranlarındaki “Olaylar ve Görüşler” programına katılan Rezan Epözdemir, televizyon ekranlarında her konu hakkında, her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE'DE 'HER ŞEYOLOGLAR' TÜREDİ”

Epözdemir, “Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Her konuda uzman, her şeyi kendisinin bildiğini iddia eden, akademik ve bilimsel değerlendirme yapan arkadaşlar… Herkes kendi alanında değerlendirme yaparsa ve bunun toplumsal sonuca etkisini anlatırsa kendi alanında söylediğin şeyin güvenilirliği tartışılır hale gelmez. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım.” ifadelerini kullandı.

Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında "her şeyolog" tartışması VİDEO

“BANA SÖZ SÖYLEME KAPASİTESİNE SAHİP DEĞİL”

Epözdemir'in bu sözlerini üzerine alınan Şen ise şunları söyledi:

“Rezan kardeşim iğneliyor bizi. Yayını terk ederim. Benim gibi profesöre, yazmışım 50 kitap binlerce makale... Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil. Herkes eserleriyle konuşsun. Bu yayında olmak zorunda değilim, yel kayadan sadece toz alır. Hodri meydan herkes bilgisini döker ortaya. Hodri meydan yazdığınla konuşalım.”

Epözdemir ise sözlerinin Ersan Şen'e yönelik olmadığını söyledi.