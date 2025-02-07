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Haber Merkezi

Muhalefette aday belirleme kavgası gün geçtikçe büyüyor.

Bu aday belirlemede en önde gelen isimlerden birisi de Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu'nun adeta dayattığı adaylığı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aday belirleme sürecini resmen başlattıklarını açıkladı.

Şubat ayı sonunda ön seçim yapılmasını öngören bir takvim belirlendi.

Ancak İstanbul'da ulaşım sorunları her geçen gün büyüyor.

İmamoğlu adaylık için yarışırken, İstanbullu yollarda kalıyor.

ERSAN ŞEN'DEN ELEŞTİRİ

İstanbul'da yaşanan sorunlar ortadayken, Ersan Şen de Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve hizmet siyaseti yapması gerektiğini söyledi.

TGRT ekranlarında katıldığı canlı yayında Mansur Yavaş'a da bazı tavsiyelerde bulunan Şen, şöyle konuştu:

"KARDEŞİM NEREDE BU METROLAR?"

Biz Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtik. İstanbul'a hizmet için seçtik. Kardeşim sen hizmet siyaseti yapsana. Vapurların durumu nasıl? Sen Kabataş-Beşiktaş metrosunu ne yaptın? Ümraniye'den başlayıp Ataşehir-Göztepe'ye getirdiğin metroyu ne yaptın? Nerede bu metro? Millet bunlardan sonuç bekliyor. Geriye saymak istiyor. Diyeceksinki; 100 gün, 99, 98...

"BELEDİYE SEÇİMİ YAPILMIŞ, 10 AY OLMUŞ DÜKKANI KAPATIYORSUN"

İnsanlar heyecanlanmak istiyor, insanlar hizmet görmek istiyor. Bugün İstanbul'da 18:50'de Levent'ten karşıya 1 saatten erken geçemedi kardeşim. Ulaşım sorunu var. Sorun bu. Deprem meselesi var, ne yapıyorsun? Bu sadece mazeret üretmekle olmaz. Belediye seçimi yapılmış 10 ay olmuş, şak 10 ay sonra bütün işi gücü bırakıyorsun, dükkanı kepengi kapatıyorsun diyorsun, "müdürler idare et."

"MANSUR YAVAŞ'I KÜSTÜRÜYORSUN"

Ben ne yapacağım... İşte Özgür Özel ayrı bir telden çalıyor, orası ayrı bir telden çalıyor. Bütünleşmeyi sağlayamıyorsun. En önemli aktörlerin birisi olan Mansur Yavaş'ı küstürüyorsun. Bununla nereye varacaksın.

MANSUR YAVAŞ'A ÖNERİLER