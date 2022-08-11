Tv100'deki programa katılan ceza hukukçusu Ersan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı hakkında konuştu ve "Helalleşeceksen Diyarbakır anneleriyle helalleş" dedi.

Türkiye'deki 2023 seçimlerine 10 aylık bir süre kalırken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Cumhur İttifaki, adayıın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklarken 6'lı masa hala sessizliğini koruyor.

Tüm bu süreç devam ederken muhalefetin adayı olmak için nabız yoklayan Cumhuriye Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme turlarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Uludere'yi ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretler kapsamındaki son durağı ise Şırnak'ın Uludere ilçesi oldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişinin aileleriyle görüşmek için Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyüne gitti.

Ersan Şen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Öte yandan son zamanlarda sıkça televizyon programlarına çıkan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, tv100 ekranlarına gündemi değerlendirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyaretini eleştirdi.

Ersan Şen: Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle helalleşsin

CHP liderinin ziyaretleri hakkında Ceza Hukukçusu Şen, şu ifadaderi kulladı:

"Helalleşeceksen Diyarbakır anneleriyle helalleş"

"Ben karşı olduklarımı söyleyeyim mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine karşıyım kardeşim. Kime ne helalleşmesi yapıyorsun? Neyin helalleşmesi bu? Sen git helalleşeceksen Diyarbakır anneleriyle helalleş. Şehitlerle, gazilerle onların yakınlarıyla helalleş.

"Enayi miyim ben, değilim"



Sen gidip de orada Uludere'de yaptığın helalleşmenin ben Kürtlere dönük, 'Kardeşim ben adayım, siz de beni destekleyin projesi' olduğunu bilmeyecek enayi miyim ben, değilim.

"Bu iki insanın meselesi değil, bir ekip meselesi"



Onun yaptıklarını destekliyor muyum, hayır ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin gencini, kadınını, seksen beş milyonun; önünü, geleceğini iki insanın ki birisi yetmiş dört yaşında, diğeri ondan daha küçük ama uzun süredir siyasette olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın kayıkçı kavgasını da sen ben tartışmasına çevirmek istemiyorum.

Bu iki insanın meselesi değil. Bu bir ekip meselesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi kronik sorunları var. Bunları çözebilmek için herkesin elini taşın altına koyması lazım. Daha fazla kutuplaşmadan, daha fazla kutuplaşmadan milliyetçi milliyetçilik kimsenin tekelinde mi?

"Hepimiz milliyetçiyiz"



Hepimiz milliyetçiyiz ya. Milli hepimiz yurtseveriz. Eğer değilsen, hainsin zaten sen. Ama farklı görüşlerde olduğun için hain olamazsın. O değil. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu demem."

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Ersan Şen, şu sözleri söyledi:

"Kılıçdaroğlu kaybederse rakip siyasi partilere sığınmak durumunda kalır"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi konuşuluyor, ediliyor. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu esasında doğal olarak aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak sıfatıyla ama yeterli karşılığı bulmuyor.

Şimdi istediği şu. Bu işi sürdürmesinin sebebi. Halka bunu söyletmek istiyor. Çünkü yarın bir gün bu seçimi kaybederse, vallahi billahi bak söylüyorum burada. Rakip siyasi partilere sığınmak durumunda kalır.

Bak bu öyle bir seçimdir bu. Bu seçim öyle kişiyle kazanacağı bir seçim değil. Ekiple, inandırıcılıkla sorunları ortaya koyarak, elini taşın altına koyarak. Seni ikna etme kabiliyetin olacak. Elinde ateş gözünde şeyi görecek. O feri görecek. Egolara teslim olacağın bir zaman değil.

"İktidar olamazsınız, devam ettiremezsiniz"

Sayın Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti niye Kılıçdaroğlu'nu istiyor karşısında? Seçimde aday olarak istemiyor mu, istiyor. Hepimiz biliyoruz. Tahrik ediyor. Gelmiyor karşıma diyor. Çünkü biraz önceki meselede tartışmaları oralara yöneltecek. Çünkü gerçek sorunları tartışmakla bir yere varamıyorsunuz. İktidar olamazsınız, devam ettiremezsiniz.

"Kılıçdaroğlu aday olmamalı"

Ben şimdi şunu söylüyorum size. Yani millet de yazıyor. Efendim helalleşmenin nesi var? Ya bir helalleşmenin bir şeyi yok ama netice itibariyle bunun halkta karşılığı veyahut da sorunları çözmek de ne kadar karşılığı var?

Bu tamamen siz diyorsunuz ki ben aday olmak istiyorum. Beni destekle projesi. Bunda bir sakınca yok. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmalı mı, hayır olmamalı diyorum. Seçim kazanabilir mi, ihtimal. Ama diğerlerine göre diğer aday olacaklara göre daha zor kazanır.

"Tarihten silinirsin"

Eğer bunu seçiyorsa, bu riski alıyorsa, bu kaybettiği seçimi Ekmelettin İhsanoğlu veyahut da Muharrem İnce dönemindeki seçimler olmayacak. Tarihten silinirsin. Bunları göze alarak gireceksin. Kaybetme ihtimalin ve lüksün yok. Öyle giriyorsan bu seçime. O riski öyle al. Girdiğin seçim öyle bir seçim."