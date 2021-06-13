Ersan Şen: Koronavirüs aşısı olmayan gerekirse zorlanmalı, hapse atılmalı

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, aşı olmayanlara yönelik zorunlu aşı uygulaması başlatılmasını, gerekirse hapis cezası verilmesini önerdi.

Koronavirüsle mücadelede Haziran ayıyla birlikte Türkiye, kontrollü normalleşme dönemine girdi. Yaz bitmeden nüfusun çoğunluğunun aşılanması hedeflenirken, aşı olmak istemeyenlere karşı yasaklar da gündeme geldi.

Habertürk canlı yayınında konuşan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, toplum sağlığının genel bir tehdit altında olduğunu, ekonomik yönden de birçok sıkıntının çekildiğini, okulların bir türlü açılamadığını, esnafın zor durumda olduğunu savunarak, koronavirüs aşısının zorunlu olması çağrısında bulundu.

"ZORUNLU AŞI VE HAPİS CEZASI"

Epidemiyolog Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, bu kez aynı programda buluştu. Prof. Dr. Ersan Şen, aşı olmak istemeyen vatandaşları hedef alarak şunları söyledi:

"Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın."

"POLİS ZORUYLA EVE, İŞ YERİNE GİRİP YAPARSIN"

Ersan Şen, "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir gündem olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün." diye konuştu.

"ÖNCE AŞI OLMAK İSTEYEN OLSUN, OLMAYANA DA SIRA GELİR"

Aşı olmayanlara yönelik dikkat çekici ifadelerde bulunan Ersan Şen, "Önce biz bir yüzde 50 olarak aşıyı olalım. Aşı olmak istemeyenlar var ya, onlara sıra gelir." dedi.

YAPTIRIM VE KISITLAMALARA KARŞI ÇIKMIŞTI

Daha önce de Habertürk'te açıklamalarda bulunan Ersan Şen, yasakların genelgeyle getirilemeyeceğini ifade etmişti. Ersan Şen, genelgelerin anayasaya aykırı olduğunu söylemişti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ersan Şen’in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Aşının zorunlu olamayacağını savunan vtaandaşların Twitter'dan açtığı "#HaddiniBilErsanŞen" hashtag'ı kısa sürede TT oldu.

AŞI OLAMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ DIŞARI ÇIKAMIYOR

Aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma sınırlaması kaldırılırken aşı olmayanlar sadece İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirlenen saatlerde dışarı çıkabiliyor.

AŞI OLMAYAN MECLİS’E DE GİREMEYECEK

TBMM'ye ziyaretçi girişine ilişkin alınan karara göre, 14-30 Haziran tarihleri arasında Meclis ve eklentilerine koronavirüs önlemleri kapsamında iki doz aşısını olmuş vatandaşlar ziyaretçi olarak kabul edilecek. Aşı olmayan vatandaşlar ise Meclis’e giremeyecek.