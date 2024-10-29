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Ersan Şen: Öcalan üzerinden yapılan çağrının Türkiye'de bir karşılığı yok

Ersan Şen: Öcalan üzerinden yapılan çağrının Türkiye'de bir karşılığı yok tv100 kanalında açıklamalarda bulunan hukukçu Ersan Şen, "Öcalan üzerinden yapılan çağrının Türkiye'de bir karşılığı yok" ifadelerini kullandı.