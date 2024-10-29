Haber Merkezi
Hukukçu Ersan Şen, tv100 ekranlarında Gürkan Hacır’ın konuğu oldu.
"KARŞILIĞI YOK"
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ersan Şen, "Sayın Bahçeli’nin yanlış anlaşılmaya müsait belki metafor yaparak söylediği sözlerin özellikle Abdullah Öcalan üzerinde yapılan çağrıların Türkiye Cumhuriyeti’nde, milliyetçilerde karşılığı yok." ifadelerini kullandı.
TERÖRÜ BİTİRECEK OLAN TSK'DIR
Ersan Şen'in açıklamalarına karşılık yanıt veren gazeteci Barış Yarkadaş, "Milliyetçiler de artık terör bitsin istiyor" açıklamalarında bulundu.
Erşan Şen ise "Terör böyle bitmez. Terörü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri bitirir. Anlı şanlı savunma sanayimiz var. " dedi.
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