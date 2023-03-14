Ersan Şen: Siyasete girmeyi düşünmüyorum Geçtiğimiz günlerde adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla gündem olan Ersan Şen, Habertürk'te siyasete girmeyeceğini söyledi. Şen ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken heyecan da artıyor.

Seçime kısa bir süre kala adaylarını belirleyen 6'lı masada seçim çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Ceza Hukukçusu Ersan Şen, İYİ Parti tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda davet aldığını belirtmişti.

İYİ Partililer, Şen'in adaylığını yalanladı

Meral Akşener’in kendisini arayıp “Adaylık konusunda ciddi misiniz? Kapımız açık buyrun görüşelim” dediğini iddia eden Ersan Şen’e, İyi Partililerden yalanlama gelmişti.

İyi Partili Cihan Paçacı ve Cihan Dikbayır, bu söylemlerin doğru olmadığını, arama amacının adaylık değil teşekkür olduğunu vurgulamıştı.

Ardından Ersen Şen, 6’lı masanın dağılıp tekrar birleşmesinde kendi payının da olduğunu söylemişti.

"Siyasete girmeyi düşünmüyorum"

Habertürk TV'ye katılan Şen, yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kübra Par'ın "Siyasete girmeyi düşünüyormusunuz, milletvekilliği falan söz konusu mu?" sorusuna Şen, "Hayır, öyle bir talebim de teklifim de olmadı. Bundan sonrasıyla ilgili neler yapılabilir, o konuşuldu." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masadakilerle anlaşmazlıklara neden olan olaya değinen Şen şöyle konuştu:

"Sunulan formülden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hoşnut olmadı"

"1+2 formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş. Daha sonra bu içeride değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülüyle ilgili Akşener'in kabul etmek zorunda kaldığı bir formül olmuş. Ama bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada."

Formülden rahatsız olan kişilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söyleyen Şen şu ifadeleri kullandı:

"1+5+2 değil de 1+2 formülü masadaymış"