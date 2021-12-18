Asgari ücret üzerinden Almanya-Türkiye karşılaştırması yapan Esran Şen ve Cem Küçük birbirine girince; Şen, Almanya'da yaşamanın zor olduğunu söyleyen Küçük'ü hakikatlerin üzerini örtmekle suçladı.

Türkiye'de 2022 yılında uygulanacak asgari ücret 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

Açıklanan bu tutar ise kimileri tarafından memnuniyetle karşılanırken kimileri bu tutarın enflasyon karşısında eriyip gideceğini savundu.

Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında da bu konu masaya yatırıldı.

"GELİN ALMANYA İLE KIYASLAYALIM"

Programın konukları Prof. Dr. Ersan Şen ve Cem Küçük arasında tartışma çıktı.

Ersan Şen, "Alım gücünden bahsediyoruz. Dininize imanınıza Almanya'nın ücreti. 1 litre suyun, 1 litre sütün, 10 yumurtanın alım gücü üzerinden gelin burada hesaplama yapalım. Rezil oluruz. Neyden bahsediyorsun sen." dedi.

Ersan Şen ve Cem Küçük'ün asgari ücret tartışması VİDEO

"1500 EUROYA GEÇİN BAKALIM ALMANYA'DA"

Cem Küçük, Ersan Hoca'nın bu sözlerine karşılık "1500 euro ile geçin bakalım Almanya'da." deyince ortalık karıştı, tansiyon arttı.

"MİLLETİN AKLI İLE DALGA GEÇME CEM"

Şen, "Bugün Türkiye'de vizeler kalksa birçok insanı burada bulamazsın. Bu ülkenin hekimleri bu ülkeyi terk ediyor. Cem Allah aşkına yapma. Milletin aklı ile dalga geçiyorsun sen. Senin ayakların hakikaten yere basmıyor. Hakikaten sırça köşktesin den. Sen gerçekleri görmüyorsun. Senin gözün kapanmış kardeşim." ifadeleri ile Küçük'e yüklendi.

"ALMANYA'DA YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Cem Küçük ise, Almanya'da yaşamanın çok zor olduğunu, çok çalışmak gerektiğini, vizelerin kalkması halinde bile kimsenin gitmeyeceğini söyledi.

"SENİN MİLLETİN ORAYA GİDİYOR"

Şen "Bırak bırak senin milletin oraya gidiyor kardeşim. Senin gençlerin oraya gidiyor. Vizeyi kaldırsalar ne kadar insan gidecek göreceksin." diye cevap verdi.

MODERATÖR ARAYA GİRDİ

Tartışmanın bu şekilde alevlenmesinin üzerine moderatör Hülya Hökenek araya girdi. Konuklarını sakinleştirmeye çalışan Hökenek'e bu kez Ersan Şen, sözünün kesildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

"NİYETİ HAKİKATLERİ ÖRTMEK"

Şen, Hökenek'e, "Sözümü niye kesiyorsunuz benim. Konuşmuyorum. Hadi buyrun kendiniz programı yapın." dedi.

Cem Küçük'ü işaret eden Şen, "Onun niyeti hakikatlerin üzerini örtmek siz de ona hizmet ediyorsunuz." ifadeleriyle tepkisini devam ettirdi.