Ersan Şen'in 'af çıkacak' sözleri yeniden gündemde Daha önce katıldığı TV programında genel af konusunda 29 Ekim'i işaret eden hukukçu Ersan Şen'in sözleri tarihin yaklaşmasıyla birlikte yeniden dolaşıma girdi.

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ensonhaber.com

Türkiye mayıs seçimlerinden sonra yeni bir döneme girdi.

Türkiye Yüzyılı mottosuyla girilen seçimlerden sonra hemen her konu Cumhuriyet'in 100. yılı özelinde değerlendirilmeye başlandı.

Bu sembolik süreç kapsamında her alanda yenilikler, projeler ve yeni hedefler gündeme alındı.

Mahkumların af beklentisi

Bu kapsamda mahkumların da Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir af beklentisi ortaya çıktı.

Mahkum dernekleri ve bazı sivil toplum kuruluşları özel-genel af için kamuoyu oluşturmaya başladı.

TV programlarına da konu olan bu gelişmeye ilişkin ünlü hukukçu Ersan Şen de konuştu.

Ersan Şen: Af çıkacak

Temmuz ayında Sözcü TV'de katıldığı Sokağın Sözü programında af beklentisini dile getiren Şen, 29 Ekim 2023'ü işaret etti.

Şen, "Af çıkacak size söyleyeyim. Ama özel ama genel… Ceza indirimi biçiminde… Bu tüm suçları kapsamayacak ve Anayasa Mahkemesi’ne bu gidecek. Anayasa Mahkemesi affı genişletir genişletmez… Geçmişte buna benzer örnekler vardır. Olur olmaz bilmiyorum ama 29 Ekim 2023 tarihine kadar Türkiye br af görecek." dedi.

O sözler yeniden gündemde

Aradan 3 ay geçtikten sonra Şen'in işaret ettiği tarih yaklaştı.

29 Ekim'e sayılı güner kala, Şen'in sözleri yeniden gündeme gelirken mahkum ve mahkum ailelerinde heyecana sebep oldu.