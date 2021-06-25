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    Ersin Tatar, Antonio Guterres ile görüştü

    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
    • AA
    • 25.06.2021 - 14:07
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    Ersin Tatar, Antonio Guterres ile görüştü

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

    Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Brüksel Ofisi'nde bir araya geldi.

    TATAR-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

    TSİ 12.30 sıralarında başlayan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Tatar'ın, KKTC Brüksel Temsilciliği'nde, gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklama yapacağı kaydedildi.

    Öte yandan Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önce AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

    Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in görüşme daveti üzerine, dün sabah Brüksel'e gitmişti.

    Ersin Tatar, Antonio Guterres ile görüştü #1

    Ersin Tatar, Antonio Guterres ile görüştü #2

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