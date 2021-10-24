Hatay'a ziyarete gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'mize düşman olanlarla mücadele edeceğiz. Bizi kimse Türkiye'mizden koparamaz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda gerçekleşen Altınözü 5. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katılarak açıklamalarda bulundu.

İngiliz yönetimi döneminde yine Türkiye'nin desteğiyle kahramanca direnerek varlıklarını sürdürebildiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çok şehit verdiklerini aktardı.

"BİR MİLLET, ÜÇ DEVLET OLARAK MÜCADELE EDECEĞİZ"

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve her şehit haberinde kendilerinin de yüreğindeki acıların alevlendiğini ifade eden Tatar, "Dolayısıyla sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Eminim ki bizlerin acısı da sizlerin acısıdır. Dolayısıyla bir millet evet iki devlet, Azerbaycan'ı da dikkate alırsak üç devlet. Bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz.

"TÜRKİYE'MİZE DÜŞMAN OLANLARLA UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizlerle sürekli olarak mücadele eden gerek Kıbrıs'taki Rum-Yunan ikilisi, gerek Türkiye'nin farklı yerlerindeki Türkiye'mize düşmanlık yapanlarla sonuna kadar uğraşmaya devam edeceğiz, yeter ki Allah milletimize güç versin, Türkiye'miz daha güçlü olsun." dedi.

"HİÇ KİMSE BİZİ TÜRKİYE'MİZDEN KOPARAMAZ"

Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunun altını çizen Tatar, "Onun için tüm şehitlerimize müteşekkir iken aynı zamanda gazilerimizi de hiçbir zaman unutmayacağız çünkü onlara bizim bir vefa borcumuz var. Dolayısıyla buradaki gazilerimize de bir kez daha minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sizlere olan bu vefa duygusu ile sağlıklı bir ömür diliyorum. Gazilerimiz bizlerin baş tacıdır ama netice itibarıyla mücadelemiz hala devam etmektedir. Bizi kimse Türkiye'mizden kopartamaz." ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar: Bizi kimse Türkiye'mizden koparamaz VİDEO

