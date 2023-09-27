Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki sesimiz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruyan bir dünya lideri olduğunu söyledi. Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteği bizlere güç veriyor" dedi.

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Birleşmiş Milletler 78'nci Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta New York'ta gerçekleştirildi.

Burada Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi.

Konuşmasında önemli mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorununa da önemli vurgular yaptı.

"KKTC'yi tanıyın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya seslenerek "KKTC'yi tanıyın" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki sesimiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının dünyadaki sesi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Kıbrıs Türk halkına tam destek verdiğini belirten Tatar, "İyi ki güçlü lider güçlü Türkiye var." dedi.

"Sayın Erdoğan'ın BM'deki konuşması çok değerli"

TRT Haber'e özel açıklamalar yapan Ersin Tatar, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın çok değerli olduğunu kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı istikrarla bütün bu süreci desteklemesi verdiği mesajlar, yaptığı açıklamalar BM’nin 78’inci Genel Kurulu'nda geçen yıl olduğu gibi yine bütün dünyaya oradan güçlü bir mesaj vererek Kıbrıs’ta kalıcı barışın tek anahtarı oradaki KKTC’nin tanınmasıdır. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının kabul edilmesidir. Kıbrıs Türk halkı ile ekonomik, siyasi diplomatik ilişkilerin kurulmasıdır.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’daki toplantısına katılmaları yönünde destek veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de teşekkür etti.

"Eski İngiltere Dışişleri Bakanı'nın sözleri itiraftır"

Ersin Tatar, Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw’ın yaptığı, "Rum Kesimi’nin Avrupa Birliği üyeliğine taraf olduğum için pişmanım." açıklamasını da değerlendirdi: