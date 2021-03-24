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Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
- AA
- 24.03.2021 - 21:02
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugğn düzenlenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.
ERSİN TATAR TEBRİK ETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Alınan bilgiye göre Tatar, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.