Halil Falyalı cinayetine ilişkin konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cinayetin faili meçhul kalmaması için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk yayınında Halil Falyalı cinayetine ilişkin güncel bilgileri verdi.

Failleri henüz belirlenemeyen iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin detayların araştırılmaya devam ettiğini belirten Tatar, KKTC'nin tüm imkanlarını kullanacağına dikkat çekti.

Tatar, ülkedeki herkesin birbirini tandığını belirterek, bu cinayetin herkesi üzdüğünü dile getirdi.

KKTC'DEKİ TÜM GÜVENLİK BİRİMLERİNE TALİMAT VERİLDİ

Güvenlik birimlerine talimat verdiklerini söyleyen Tatar, "Tüm yetkililerle toplantı yaptım. KKTC'nin her türlü imkanıyla burada bulunan Barış Güçleri Komutanı ile ve Türkiye ile yapılacak istişarelerle bu cinayet açığa çıkarılacaktır. KKTC'de bir düzen vardır. Burada bir devlet vardır. Teşkilatları var. Güvenlik birimlerine talimat verdim. Gereken yapılacaktır. Halil Falyalı olayı üzücü bir olay. Acı bir olay. KKTC'de herkes herkesi tanır. Bu olay halkımızda üzüntü yaratmıştır. Cinayetin faili meçhul olarak kalmaması için KKTC'nin elindeki tüm imkanları kullanacağız. Falyalı ve şoförüne Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ersin Tatar: Halil Falyalı cinayetini aydınlatacağız VİDEO



ZANLILARIN KAÇIŞ YOLU

Halil Falyalı cinayeti sonrası zanlıların Ada'dan deniz yoluyla kaçtıkları iddiasına yönelik ise Tatar, "İlgili görevlilerimizle işbirliğiyle hareket ediyoruz. Teknolojiyle araştırmalar devam ediyor. Ayrıntıları bilmiyorum. Ama şunu CNN TÜRK ekranlarında duyurmak istiyorum. Burası bir Türk devletidir. Burayı yönetmek için yüksek çaba sarf ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bize yardımlarını yapmakta." dedi.