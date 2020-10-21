Ersin Tatar: Kıbrıslı Türkleri artık ezemezler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirterek, müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak yok" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı'nı seçti...

Geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'ya karşı fark atarak oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirterek mesajlar verdi.

ÇÖZÜMDEN KAÇAN TARAF DEĞİLİZ

Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak asla çözümden kaçan taraf olmadıklarını ifade etti. "Müzakere masasından kaçmayız Biz de çözüm istiyoruz" diyen Tatar, "Ama Kıbrıs Türkü'nün de beklentileri vardır. Kıbrıs Türkü 1974'ten sonra devlet kurmuştur, Cumhuriyet kurmuştur. Onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek, kendi devletimize sahip çıkmak, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmemek ve dolayısıyla artık yeni bir gelecekte; federasyon, federasyon çerçevesinde bizlere kurulması düşünülen tuzaklara bizler asla müsade etmeyiz" dedi.

KIBRIS TÜRKLERİ'Nİ ARTIK EZEMEZLER

Kıbrıs konusunda farklı düşünceleri ifade ettiğini anlatan Tatar, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz. Onurumuzla orada oturmak istiyoruz. Bizler ambargo ve tecritlere karşı çıkıyoruz. Kıbrıs Türklerini ezerek, bizlere bir çözüm dayatması anlayışı var. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti arkamızdadır" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

"Doğu Akdeniz'de yaşananlar ortadadır" diye devam Tatar sözlerini şöyle sürdürdü :

"Yaşananlara baktığımızda kendi devletimize sahip çıkmak onurlu bir gelecektir. Anlaşma olacaksa, olabilir. Ama egemen eşitlik temelinde bir anlaşma daha gerçekcidir. Burada bir devlet vardır. Kuzey'deki devleti asla kimse gözardı edemez. Güney'de Rumlar, Kuzey'de Türkler yan yana yaşasın. Her Kıbrıs Türkü de böyle düşünüyor. Kıbrıs Türkü kendi geleceklerini maceraya atmaz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemle yeni bir dönem başlamıştır. "