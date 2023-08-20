Ersin Tatar: Kimsenin toprağında gözümüz yok Dün Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yol çalışması insani bir hareket, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

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BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirmişti.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etmişti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırmıştı.

Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında BM Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede, 8 KKTC polis memurunun yaralandığı açıklanmıştı.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Dün Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili CNN Türk'te açıklama yapan Ersin Tatar şu ifadeleri kullandı:

Yol çalışması insani bir hareket, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kıbrıs'tan çekiniyor. Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağduyuya çağırıyorum.

"Bu yolun açılması gerekiyor"

Hafta sonu dolayısıyla çalışmanın biraz yavaşlatıldığını belirten Tatar şöyle devam etti:

Bu insani bir hareket. Bunun uzlaşı yoluyla çözülmesi temennimiz. Bu yolun açılması gerekiyor. Burada askeri bir amaç yok. Halkımızdan bu konuda çok şikayet geliyordu. Burası özel bir köy. Bizim oradaki bütün haklarımızı terk etmek durumunda değiliz. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağ duyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

Tatar'dan sulh çağrısı

BM'nin adımına tepki gösteren Tatar şunları kaydetti: